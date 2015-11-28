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19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
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5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Готовься отрываться летом на музыкальном фестивале
Названы первые имена участников фестиваля Present Perfect.
Ставший уже традиционным фестиваль музыки и современного искусства в очередной раз состоится в Петербурге этим летом.
До его проведения еще целых полгода, однако первые имена участников уже названы. Среди приглашенных артистов числятся диджей года по версии журнала Mixmag Нина Кравиц, немецкий музыкант и продюсер Ellen Allien, британское трио Hessle Audio, а также Ron Morelli, Blawan, Lena Willikens и Broken English Club.
Фестиваль пройдет в последние выходные июля. Участников ждут концерты, вечеринки, образовательные сессии и 24-часовое выступление музыкантов со всего мира.
Ставший уже традиционным фестиваль музыки и современного искусства в очередной раз состоится в Петербурге этим летом.
До его проведения еще целых полгода, однако первые имена участников уже названы. Среди приглашенных артистов числятся диджей года по версии журнала Mixmag Нина Кравиц, немецкий музыкант и продюсер Ellen Allien, британское трио Hessle Audio, а также Ron Morelli, Blawan, Lena Willikens и Broken English Club.
Фестиваль пройдет в последние выходные июля. Участников ждут концерты, вечеринки, образовательные сессии и 24-часовое выступление музыкантов со всего мира.
Фестиваль пройдет
c 27 июля, 00:00 по 29 июля, 00:00
Место проведения:
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