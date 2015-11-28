Готовься отрываться летом на музыкальном фестивале

Названы первые имена участников фестиваля Present Perfect.



Ставший уже традиционным фестиваль музыки и современного искусства в очередной раз состоится в Петербурге этим летом.



До его проведения еще целых полгода, однако первые имена участников уже названы. Среди приглашенных артистов числятся диджей года по версии журнала Mixmag Нина Кравиц, немецкий музыкант и продюсер Ellen Allien, британское трио Hessle Audio, а также Ron Morelli, Blawan, Lena Willikens и Broken English Club.



Фестиваль пройдет в последние выходные июля. Участников ждут концерты, вечеринки, образовательные сессии и 24-часовое выступление музыкантов со всего мира.