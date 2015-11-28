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Готовься отрываться летом на музыкальном фестивале

Названы первые имена участников фестиваля Present Perfect.

Ставший уже традиционным фестиваль музыки и современного искусства в очередной раз состоится в Петербурге этим летом.

До его проведения еще целых полгода, однако первые имена участников уже названы. Среди приглашенных артистов числятся диджей года по версии журнала Mixmag Нина Кравиц, немецкий музыкант и продюсер Ellen Allien, британское трио Hessle Audio, а также Ron Morelli, Blawan, Lena Willikens и Broken English Club.

Фестиваль пройдет в последние выходные июля. Участников ждут концерты, вечеринки, образовательные сессии и 24-часовое выступление музыкантов со всего мира.
Фестиваль пройдет
c 27 июля, 00:00 по 29 июля, 00:00
Место проведения:
Площадки города
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Фестиваль
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