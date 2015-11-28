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Любуйся чудесными цветами в Ботаническом саду
Японские камелии расцвели раньше срока.
Камелии из коллекции Ботанического сада в этом году немного поторопились с цветением. Обычно они расцветают в феврале, но сейчас, как видно, не стали ждать обычного срока.
Желающих полюбоваться этими цветами сотрудники сада приглашают на экскурсии по субтропическому маршруту, которые проходят ежедневно, кроме понедельника.
Камелии из коллекции Ботанического сада в этом году немного поторопились с цветением. Обычно они расцветают в феврале, но сейчас, как видно, не стали ждать обычного срока.
Желающих полюбоваться этими цветами сотрудники сада приглашают на экскурсии по субтропическому маршруту, которые проходят ежедневно, кроме понедельника.
Экскурсия проходит
c 15 января, 11:00 по 27 февраля, 16:30
Место проведения:
Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2
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