Любуйся чудесными цветами в Ботаническом саду

Японские камелии расцвели раньше срока.



Камелии из коллекции Ботанического сада в этом году немного поторопились с цветением. Обычно они расцветают в феврале, но сейчас, как видно, не стали ждать обычного срока.



Желающих полюбоваться этими цветами сотрудники сада приглашают на экскурсии по субтропическому маршруту, которые проходят ежедневно, кроме понедельника.