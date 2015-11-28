Смотри работы одного из лучших петербургских фотографов

Выставка Бориса Смелова открылась в Главном штабе.



Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. Критики восхищаются его работами, называя мастером "светописи", и ставят его в число лучших европейских фотохудожников.



На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством.



Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.