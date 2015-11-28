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Слушай уличных музыкантов в "Зале ожидания"

Фестиваль "Звуки улиц Питера" соберет вместе исполнителей, более привычных к выступлениям под открытым небом.

Музыканты рассредоточатся по периметру зала, чтобы одновременно исполнять каверы на самые известные песни. Организаторы обещают атмосферу подобную той, что бывает летом на Невском проспекте.

Кроме того, на фестивале состоится презентация альбома "Звуки Питера", записанного при участии Сергея Чижа Чигракова, участников "Аквариума", Билли Новика, Максима Анухина, Сергея Ефременко и победителей конкурса уличных музыкантов. Вход - от 200 рублей.
Концерт пройдет
24 января, с 19:00 до 23:00
Место проведения:
Клуб "Зал ожидания", набережная Обводного канала, 118
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Добавил kazarlyga
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