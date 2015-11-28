Рассматривай картины БГ на выставке

Картины Бориса Гребенщикова покажут в "Эрарте".



В пятницу в музее открывается персональная выставка бессменного лидера "Аквариума".



В экспозицию вошли рисунки и живопись, над которыми БГ работал в последние годы. Кстати, обладателей пятилетних абонементов в музей ждет приятный сюрприз: на открытии выставки Борис Гребенщиков выступит с небольшим концертом.