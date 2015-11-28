28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
9 января Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Рассматривай картины БГ на выставке
Картины Бориса Гребенщикова покажут в "Эрарте".
В пятницу в музее открывается персональная выставка бессменного лидера "Аквариума".
В экспозицию вошли рисунки и живопись, над которыми БГ работал в последние годы. Кстати, обладателей пятилетних абонементов в музей ждет приятный сюрприз: на открытии выставки Борис Гребенщиков выступит с небольшим концертом.
В пятницу в музее открывается персональная выставка бессменного лидера "Аквариума".
В экспозицию вошли рисунки и живопись, над которыми БГ работал в последние годы. Кстати, обладателей пятилетних абонементов в музей ждет приятный сюрприз: на открытии выставки Борис Гребенщиков выступит с небольшим концертом.
Выставка пройдет
c 26 января, 10:00 по 19 февраля, 22:00
Место проведения:
Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2
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