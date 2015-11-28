Посети мероприятия в память освобождения Ленинграда от блокады

Акция "900 дней и ночей" состоится во дворе Капеллы.



В День снятия блокады в Академической капелле состоятся мероприятия, посвященные 74-летию с момента окончательного освобождения города от немецкой угрозы.



Начиная с 14:00 в концертном зале можно будет услышать композиции Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Исаака Дунаевского и русские народные песни в исполнении Хора и Симфонического оркестра Капеллы. Кроме того, в 19:00 состоится особый концерт для блокадников, подготовленный Домом народного творчества и досуга.



Во дворе Капеллы появятся артиллерийские орудия и противотанковые заграждения. Здесь же разместится инсталляция "Геометрия блокады" художника Петра Белого и трибуна, с которой петербуржцы прочтут стихотворения о войне. Акция под открытым небом пройдет с 17:00 до 20:00.