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Посети мероприятия в память освобождения Ленинграда от блокады
Акция "900 дней и ночей" состоится во дворе Капеллы.
В День снятия блокады в Академической капелле состоятся мероприятия, посвященные 74-летию с момента окончательного освобождения города от немецкой угрозы.
Начиная с 14:00 в концертном зале можно будет услышать композиции Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Исаака Дунаевского и русские народные песни в исполнении Хора и Симфонического оркестра Капеллы. Кроме того, в 19:00 состоится особый концерт для блокадников, подготовленный Домом народного творчества и досуга.
Во дворе Капеллы появятся артиллерийские орудия и противотанковые заграждения. Здесь же разместится инсталляция "Геометрия блокады" художника Петра Белого и трибуна, с которой петербуржцы прочтут стихотворения о войне. Акция под открытым небом пройдет с 17:00 до 20:00.
В День снятия блокады в Академической капелле состоятся мероприятия, посвященные 74-летию с момента окончательного освобождения города от немецкой угрозы.
Начиная с 14:00 в концертном зале можно будет услышать композиции Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Исаака Дунаевского и русские народные песни в исполнении Хора и Симфонического оркестра Капеллы. Кроме того, в 19:00 состоится особый концерт для блокадников, подготовленный Домом народного творчества и досуга.
Во дворе Капеллы появятся артиллерийские орудия и противотанковые заграждения. Здесь же разместится инсталляция "Геометрия блокады" художника Петра Белого и трибуна, с которой петербуржцы прочтут стихотворения о войне. Акция под открытым небом пройдет с 17:00 до 20:00.
Концерт пройдет
27 января, с 14:00 до 20:00
Место проведения:
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, набережная реки Мойки, 20
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