28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
9 января Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Смотри на соревнования по мотокроссу
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по зимнему мотокроссу состоится в первый выходной на мототреке ДОСААФ.
В заездах примут участие десятки спортсменов, среди которых будут как любители, так и победители всероссийских и международных соревнований. Победителей будут определять по результатам двух заездов.
Регистрация участников начнется в 08:30, а открытие соревнований намечено на 11:00. Всего в программе значится две серии заездов по классам, после которых в 16:10 состоится награждение победителей. Вход на соревнования свободный.
В заездах примут участие десятки спортсменов, среди которых будут как любители, так и победители всероссийских и международных соревнований. Победителей будут определять по результатам двух заездов.
Регистрация участников начнется в 08:30, а открытие соревнований намечено на 11:00. Всего в программе значится две серии заездов по классам, после которых в 16:10 состоится награждение победителей. Вход на соревнования свободный.
Фестиваль пройдет
27 января, с 11:00 до 17:00
Место проведения:
Мототрек ДОСААФ России, проспект Мориса Тореза, 71А
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