Смотри на соревнования по мотокроссу

Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по зимнему мотокроссу состоится в первый выходной на мототреке ДОСААФ.



В заездах примут участие десятки спортсменов, среди которых будут как любители, так и победители всероссийских и международных соревнований. Победителей будут определять по результатам двух заездов.



Регистрация участников начнется в 08:30, а открытие соревнований намечено на 11:00. Всего в программе значится две серии заездов по классам, после которых в 16:10 состоится награждение победителей. Вход на соревнования свободный.