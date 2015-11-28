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Приходи в котокафе на японский праздник
На благотворительном "Фестивале горничных" соберут деньги для котов.
"Нэко-мэйдо день" - он же "Фестиваль горничных" - затея, пришедшая к нам из Японии. В этот день подданные страны Восходящего солнца наряжаются в горничных и гуляют в таком обличье по улицам, не забывая фотографироваться.
Нечто подобное ждет посетителей "Республики котов" в ближайшую пятницу. Десять косплееров в костюмах горничных вместе с пятьюдесятью котами и кошками будут развлекать гостей. В программе - мастер-классы по оригами, настольные игры и обучение рисованию персонажей аниме. Также в этот день покажут аниме "Возвращение кота" - создание студии Ghibli, созданной знаменитым мультипликатором Хаяо Миядзаки.
Вырученные деньги пойдут на лечение беспризорных животных, а также тех, что живут в приютах и "Республике кошек". Вход на весь фестиваль - 600 рублей, частичное участие - за donation.
"Нэко-мэйдо день" - он же "Фестиваль горничных" - затея, пришедшая к нам из Японии. В этот день подданные страны Восходящего солнца наряжаются в горничных и гуляют в таком обличье по улицам, не забывая фотографироваться.
Нечто подобное ждет посетителей "Республики котов" в ближайшую пятницу. Десять косплееров в костюмах горничных вместе с пятьюдесятью котами и кошками будут развлекать гостей. В программе - мастер-классы по оригами, настольные игры и обучение рисованию персонажей аниме. Также в этот день покажут аниме "Возвращение кота" - создание студии Ghibli, созданной знаменитым мультипликатором Хаяо Миядзаки.
Вырученные деньги пойдут на лечение беспризорных животных, а также тех, что живут в приютах и "Республике кошек". Вход на весь фестиваль - 600 рублей, частичное участие - за donation.
Фестиваль пройдет
26 января, с 14:00 до 18:00
Место проведения:
Котокафе "Республика котов", Литейный проспект, 60
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