Пополни багаж знаний на Фестивале городского искусства

"Фестиваль городского искусства 3.0" стартует в понедельник 29 января.



На протяжении трех недель на двух площадках города можно будет посетить лекции, дискуссии, выставки и мастер-классы, посвященные городскому искусству и урбанистике.



Рассмотрению подвергнутся проблемы художников, занимающихся стрит-артом, а также низовые инициативы и проекты, направленные на улучшение городской среды. Вход на мероприятия свободный, но в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация.



В первый день фестиваля в "Открытой гостиной" библиотеки имени Лермонтова состоится лекция историка Александра Соколова "Где живет стрит-арт в Петербурге?" о галереях и экспозициях Северной столицы. Начало лекции - в 18:30.