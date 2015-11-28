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Пополни багаж знаний на Фестивале городского искусства
"Фестиваль городского искусства 3.0" стартует в понедельник 29 января.
На протяжении трех недель на двух площадках города можно будет посетить лекции, дискуссии, выставки и мастер-классы, посвященные городскому искусству и урбанистике.
Рассмотрению подвергнутся проблемы художников, занимающихся стрит-артом, а также низовые инициативы и проекты, направленные на улучшение городской среды. Вход на мероприятия свободный, но в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация.
В первый день фестиваля в "Открытой гостиной" библиотеки имени Лермонтова состоится лекция историка Александра Соколова "Где живет стрит-арт в Петербурге?" о галереях и экспозициях Северной столицы. Начало лекции - в 18:30.
На протяжении трех недель на двух площадках города можно будет посетить лекции, дискуссии, выставки и мастер-классы, посвященные городскому искусству и урбанистике.
Рассмотрению подвергнутся проблемы художников, занимающихся стрит-артом, а также низовые инициативы и проекты, направленные на улучшение городской среды. Вход на мероприятия свободный, но в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация.
В первый день фестиваля в "Открытой гостиной" библиотеки имени Лермонтова состоится лекция историка Александра Соколова "Где живет стрит-арт в Петербурге?" о галереях и экспозициях Северной столицы. Начало лекции - в 18:30.
Вечеринка пройдет
c 29 января, 18:30 по 17 февраля, 00:00
Место проведения:
Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, Литейный проспект, 17-19; Свободное пространство "Циферблат", проспект Стачек, 72
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