Разглядывай российскую природу на выставке в "Этажах"

Фотовыставка "Дикая природа России", подготовленная журналом National Geographic, откроется в начале февраля.



Посетители увидят фотоснимки, сделанные победителями седьмого всероссийского конкурса, устроенного изданием. На суд жюри было прислано 60 тысяч фотографий, из которых были отобраны лучшие в 14 номинациях. Вход - 200 рублей.