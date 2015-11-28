28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
9 января Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Разглядывай российскую природу на выставке в "Этажах"
Фотовыставка "Дикая природа России", подготовленная журналом National Geographic, откроется в начале февраля.
Посетители увидят фотоснимки, сделанные победителями седьмого всероссийского конкурса, устроенного изданием. На суд жюри было прислано 60 тысяч фотографий, из которых были отобраны лучшие в 14 номинациях. Вход - 200 рублей.
Посетители увидят фотоснимки, сделанные победителями седьмого всероссийского конкурса, устроенного изданием. На суд жюри было прислано 60 тысяч фотографий, из которых были отобраны лучшие в 14 номинациях. Вход - 200 рублей.
Выставка пройдет
c 2 февраля, 09:00 по 4 марта, 23:00
Место проведения:
Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74
Я иду!
Теги
Добавить комментарий