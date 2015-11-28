Узнай, под какую музыку растения лучше растут

Людям расскажут о музыке для растений.



В Оранжерее Таврического сада состоится необычный концерт: музыка будет звучать не только для пришедших слушателей, но также для растущих здесь цветов.



На концерте "Музыка для цветов" Игорь Старшинов расскажет о влиянии различных музыкальных жанров на жизнь растений и сыграет для обитателей оранжереи, чтобы те лучше росли. Вход - 300 рублей.