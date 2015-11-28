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Узнай, под какую музыку растения лучше растут
Людям расскажут о музыке для растений.
В Оранжерее Таврического сада состоится необычный концерт: музыка будет звучать не только для пришедших слушателей, но также для растущих здесь цветов.
На концерте "Музыка для цветов" Игорь Старшинов расскажет о влиянии различных музыкальных жанров на жизнь растений и сыграет для обитателей оранжереи, чтобы те лучше росли. Вход - 300 рублей.
В Оранжерее Таврического сада состоится необычный концерт: музыка будет звучать не только для пришедших слушателей, но также для растущих здесь цветов.
На концерте "Музыка для цветов" Игорь Старшинов расскажет о влиянии различных музыкальных жанров на жизнь растений и сыграет для обитателей оранжереи, чтобы те лучше росли. Вход - 300 рублей.
Концерт пройдет
3 февраля, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
Оранжерея Таврического сада, Потемкинская улица, 2
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