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Поддержи фонд помощи диким животным на рок-концерте

На фестивале Animals Rock соберут средства для диких животных из фонда "Велес".

Благотворительный фестиваль состоится в городе уже в третий раз. Он пройдет в два этапа: сначала в клубе Fish Fabrique выступят Today we are, "Огнелёт" и "Северо-Zапад". Спустя неделю на сцену "Байконура" выйдут "Гоголь", "Урсус", Abbat Santos, "Живая рыба" и Oleum.

Все собранные средства пойдут в фонд помощи диким животным "Велес". Карантинный центр "Велес" - единственное в России учреждение, занимающееся реабилитацией зверей. Питомцев у центра много, и сами они нередко крупные - сотрудники оказывают помощь медведям, оленям, волкам и рысям. Разумеется, что под опеку центра попадают и небольшие звери и птицы, а также экзотические животные, брошенные своими хозяевами.

Концерты в помощь "Велесу" будут идти две субботы подряд. Вход - 150 рублей.
Фестиваль пройдет
c 3 февраля, 20:00 по 10 февраля, 20:00
Место проведения:
Fish Fabrique, Лиговский проспект, 53; "Байконур", набережная Обводного канала, 136
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Фестиваль
Добавил kazarlyga
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