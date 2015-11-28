Поддержи фонд помощи диким животным на рок-концерте

На фестивале Animals Rock соберут средства для диких животных из фонда "Велес".



Благотворительный фестиваль состоится в городе уже в третий раз. Он пройдет в два этапа: сначала в клубе Fish Fabrique выступят Today we are, "Огнелёт" и "Северо-Zапад". Спустя неделю на сцену "Байконура" выйдут "Гоголь", "Урсус", Abbat Santos, "Живая рыба" и Oleum.



Все собранные средства пойдут в фонд помощи диким животным "Велес". Карантинный центр "Велес" - единственное в России учреждение, занимающееся реабилитацией зверей. Питомцев у центра много, и сами они нередко крупные - сотрудники оказывают помощь медведям, оленям, волкам и рысям. Разумеется, что под опеку центра попадают и небольшие звери и птицы, а также экзотические животные, брошенные своими хозяевами.



Концерты в помощь "Велесу" будут идти две субботы подряд. Вход - 150 рублей.