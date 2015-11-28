Выбирай самого остроумного ученого на Science Slam

12 февраля в "Зале ожидания" пройдет отнюдь не музыкальное мероприятие. Здесь соберутся, чтобы послушать молодых исследователей, которые в доступной форме расскажут о современной науке и своих изысканиях.



Каждому оратору на выступление дается ровно 10 минут. За это время он должен обстоятельно раскрыть свою тему, стараясь при этом не утомить слушателей. Так что говорить о науке будут просто, понятно и весело. Победителя аплодисментами выберут зрители.



О своем участии заявили пятеро петербургских ученых, которые будут говорить об истории искусств, молекулярной биологии, физике наноструктур, биоинформатике и системном анализе. Вход - 500 рублей.