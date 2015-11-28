Приходи в Александринский театр на Фестиваль анимации

В рамках программы "Кино в театре" на Новой сцене покажут двухчасовую программу Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF.



Из 126 фильмов, отобранных на конкурс, в России представят 12. Среди них - "объектная анимация" Фабио Фридли (в кадре настоящие предметы, а не изображения), кукольный фильм о встрече гризли и белой медведицы (последнюю озвучила Хелена Бонем Картер), фильмы о космосе и вольная экранизация "Постороннего" Альбера Камю.



"Независимая анимация как форма искусства процветает и развивается, присваивая все новые формы. Среди фильмов показа есть как выполненные в традиционных техниках (кукольная анимация, рисунок по стеклу), так и компьютерная графика, скульптура, коллаж", - рассказала директор фестиваля Нэг Владермерски.



Составить свое мнение о независимой анимации можно будет уже в следующую среду. Вход - 350 рублей.