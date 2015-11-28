1 февраля, четверг
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Топ событий
25 ноября 2017 Вечеринка
Рассматривай полотна Модильяни в Музее Фаберже
23 декабря 2017 Фестиваль
Любуйся скульптурами изо льда в Петропавловской крепости
Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость
15 января Экскурсия
Любуйся чудесными цветами в Ботаническом саду
Самое
обсуждаемое
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (64/+34)
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (17/+15)
События
SunSay (6/+6)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
События
Подземное царство: Музей метро открывается после реконструкции (5/+5)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Приходи в Александринский театр на Фестиваль анимации

В рамках программы "Кино в театре" на Новой сцене покажут двухчасовую программу Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF.

Из 126 фильмов, отобранных на конкурс, в России представят 12. Среди них - "объектная анимация" Фабио Фридли (в кадре настоящие предметы, а не изображения), кукольный фильм о встрече гризли и белой медведицы (последнюю озвучила Хелена Бонем Картер), фильмы о космосе и вольная экранизация "Постороннего" Альбера Камю.

"Независимая анимация как форма искусства процветает и развивается, присваивая все новые формы. Среди фильмов показа есть как выполненные в традиционных техниках (кукольная анимация, рисунок по стеклу), так и компьютерная графика, скульптура, коллаж", - рассказала директор фестиваля Нэг Владермерски.

Составить свое мнение о независимой анимации можно будет уже в следующую среду. Вход - 350 рублей.
Вечеринка пройдет
7 февраля, с 19:30 до 21:30
Место проведения:
Новая сцена Александринского театра, набережная реки Фонтанки, 49А
Я иду!
Теги
CITY-WEEK, city-week, бесплатно, city-week, бесплатно, куда пойти, куда сходить на неделе
Вечеринка
Добавил kazarlyga
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: