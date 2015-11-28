28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
15 января Экскурсия
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Приходи в Александринский театр на Фестиваль анимации
В рамках программы "Кино в театре" на Новой сцене покажут двухчасовую программу Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF.
Из 126 фильмов, отобранных на конкурс, в России представят 12. Среди них - "объектная анимация" Фабио Фридли (в кадре настоящие предметы, а не изображения), кукольный фильм о встрече гризли и белой медведицы (последнюю озвучила Хелена Бонем Картер), фильмы о космосе и вольная экранизация "Постороннего" Альбера Камю.
"Независимая анимация как форма искусства процветает и развивается, присваивая все новые формы. Среди фильмов показа есть как выполненные в традиционных техниках (кукольная анимация, рисунок по стеклу), так и компьютерная графика, скульптура, коллаж", - рассказала директор фестиваля Нэг Владермерски.
Составить свое мнение о независимой анимации можно будет уже в следующую среду. Вход - 350 рублей.
Из 126 фильмов, отобранных на конкурс, в России представят 12. Среди них - "объектная анимация" Фабио Фридли (в кадре настоящие предметы, а не изображения), кукольный фильм о встрече гризли и белой медведицы (последнюю озвучила Хелена Бонем Картер), фильмы о космосе и вольная экранизация "Постороннего" Альбера Камю.
"Независимая анимация как форма искусства процветает и развивается, присваивая все новые формы. Среди фильмов показа есть как выполненные в традиционных техниках (кукольная анимация, рисунок по стеклу), так и компьютерная графика, скульптура, коллаж", - рассказала директор фестиваля Нэг Владермерски.
Составить свое мнение о независимой анимации можно будет уже в следующую среду. Вход - 350 рублей.
Вечеринка пройдет
7 февраля, с 19:30 до 21:30
Место проведения:
Новая сцена Александринского театра, набережная реки Фонтанки, 49А
Я иду!
Теги
Добавить комментарий