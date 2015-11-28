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Развлекайся весь день на празднике зимнего спорта

Бесплатно научиться играть в кёрлинг, правильно двигаться на льду, развлечь себя различными зимними забавами и посмотреть на выступление Ирины Слуцкой смогут петербуржцы в субботу 10 февраля.

В этот день на открытом катке спорткомплекса состоится настоящий праздник для всех любителей зимних развлечений и игр. В 11:00 взрослые и дети смогут покататься на коньках на ледовой площадке, скатиться на ватрушках с большой горки и испытать свою меткость в лазерном тире, расположенном в зоне биатлона. Самых маленьких тем временем будут развлекать аниматоры в детском городке.

Начиная с 12:00 стартует серия мастер-классов по кёрлингу и фигурному катанию. Учить всех желающих возьмутся опытные спортсмены, а для закрепления материала в конце каждого мастер-класса по кёрлингу будут проводить тренировочные матчи. Для участия потребуется зарегистрироваться прямо на катке.

В 15:00 гостей ждет открытие ледовой фотозоны и одновременно - показательное выступление серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира и семикратной чемпионки Европы по фигурному катанию Ирины Слуцкой.

Мероприятие будет организовано при совместном участии телеканала Eurosport и компании "Дом.ру".
Фестиваль пройдет
10 февраля, с 11:00 до 21:00
Место проведения:
Спорткомплекс "Хоккейный город", Российский проспект, 6
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Добавил kazarlyga
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