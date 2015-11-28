28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
15 января Экскурсия
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Смотри в "Авроре" фильм-концерт "Гражданской обороны"
Лента "Сияние обрушится вниз" - это запись последнего концерта группы, который состоялся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Спустя десять дней после этого не стало Егора Летова.
Вдова музыканта Наталья Чумакова совместно со студией "Космосфильм" превратили случайную запись в полноценный фильм, на котором можно увидеть исполнение всех главных песен группы.
Показ фильма приурочен к десятилетию со дня смерти лидера одной из важнейших российских групп. Стоимость билетов - 400 рублей.
Вдова музыканта Наталья Чумакова совместно со студией "Космосфильм" превратили случайную запись в полноценный фильм, на котором можно увидеть исполнение всех главных песен группы.
Показ фильма приурочен к десятилетию со дня смерти лидера одной из важнейших российских групп. Стоимость билетов - 400 рублей.
Кино пройдет
20 февраля, с 21:00 до 23:00
Место проведения:
Кинотеатр "Аврора", Невский проспект, 60
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