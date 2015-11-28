Смотри в "Авроре" фильм-концерт "Гражданской обороны"

Лента "Сияние обрушится вниз" - это запись последнего концерта группы, который состоялся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Спустя десять дней после этого не стало Егора Летова.



Вдова музыканта Наталья Чумакова совместно со студией "Космосфильм" превратили случайную запись в полноценный фильм, на котором можно увидеть исполнение всех главных песен группы.



Показ фильма приурочен к десятилетию со дня смерти лидера одной из важнейших российских групп. Стоимость билетов - 400 рублей.