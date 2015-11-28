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Приходи в "Порт Севкабель" на вечеринку OFF
Серия OFF от команды Roots United в этом году переместилась из Центра дизайна "Артплей" в пространство "Порт Севкабель".
В ночь на 24 февраля здесь состоится первая из намеченных на этот год вечеринок. Ее местом станет площадка PORT, оформленная в эстетике морского дока, из окон которой открывается отличный вид на Финский залив. В цеху на территории бывшего заводского корпуса разместятся арт-хабы и зоны, а также две сцены, на которых и пройдет основное действо.
Первую сцену займет иностранный десант в лице британского хаус-диджея Jane Fitz, голландца A Made Up Sound и француза Simo Cell при поддержке россиян Module Werk, El и Shutta. Вторая сцена будет резко контрастировать с первой по звучанию: норвежец Skatebard и француз Sacha Mambo запустят здесь диско разных изводов. К ним присоединятся Денис Рябов, Петр Тягунин, Игорь Журавлев и старожил Roots United Хупа. Билеты - 1400 рублей.
В ночь на 24 февраля здесь состоится первая из намеченных на этот год вечеринок. Ее местом станет площадка PORT, оформленная в эстетике морского дока, из окон которой открывается отличный вид на Финский залив. В цеху на территории бывшего заводского корпуса разместятся арт-хабы и зоны, а также две сцены, на которых и пройдет основное действо.
Первую сцену займет иностранный десант в лице британского хаус-диджея Jane Fitz, голландца A Made Up Sound и француза Simo Cell при поддержке россиян Module Werk, El и Shutta. Вторая сцена будет резко контрастировать с первой по звучанию: норвежец Skatebard и француз Sacha Mambo запустят здесь диско разных изводов. К ним присоединятся Денис Рябов, Петр Тягунин, Игорь Журавлев и старожил Roots United Хупа. Билеты - 1400 рублей.
Вечеринка пройдет
c 23 февраля, 23:00 по 24 февраля, 08:00
Место проведения:
Пространство "Порт Севкабель", Кожевенная линия, 40
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