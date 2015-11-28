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Наслаждайся хоровым пением и оперой на фестивале "Поющая масленица"
Третий по счету международный фестиваль хорового пения пройдет на следующей неделе на Новой сцене и в Концертном зале Мариинского театра.
В разные дни на сцену выйдут Пражский филармонический хор под управлением Лукаша Василека, немецкий камерный хор I Vocalisti под управлением Ханса-Йоахима Люстига, а также постоянные участники фестиваля - Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга и Большой детский хор имени В. С. Попова, а также другие коллективы. Помимо хоровой, будет и оперная программа: на Новой сцене Мариинки дадут "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и "Снегурочку". Вход - от 300 рублей.
Расписание фестиваля:
12 февраля, 19:00 - выступление Пражского филармонического хора (Концертный зал);
13 февраля, 18:30 - опера "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" (Новая сцена);
14 февраля, 19:00 - выступление Хора Мариинского театра "Рахманинов. Всенощное бдение" (Концертный зал);
15 февраля, 19:00 - опера "Снегурочка" (Новая сцена);
16 февраля, 18:00 - Марафон a cappella (Зал Мусоргского), 19:00 - опера "Снегурочка" (Новая сцена);
18 февраля, 15:00 - выступление Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга и Большого детского хора им. В.С. Попова (Концертный зал), 20:00 - Закрытие фестиваля, выступление камерного хора I Vocalisti (Концертный зал).
В разные дни на сцену выйдут Пражский филармонический хор под управлением Лукаша Василека, немецкий камерный хор I Vocalisti под управлением Ханса-Йоахима Люстига, а также постоянные участники фестиваля - Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга и Большой детский хор имени В. С. Попова, а также другие коллективы. Помимо хоровой, будет и оперная программа: на Новой сцене Мариинки дадут "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и "Снегурочку". Вход - от 300 рублей.
Расписание фестиваля:
12 февраля, 19:00 - выступление Пражского филармонического хора (Концертный зал);
13 февраля, 18:30 - опера "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" (Новая сцена);
14 февраля, 19:00 - выступление Хора Мариинского театра "Рахманинов. Всенощное бдение" (Концертный зал);
15 февраля, 19:00 - опера "Снегурочка" (Новая сцена);
16 февраля, 18:00 - Марафон a cappella (Зал Мусоргского), 19:00 - опера "Снегурочка" (Новая сцена);
18 февраля, 15:00 - выступление Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга и Большого детского хора им. В.С. Попова (Концертный зал), 20:00 - Закрытие фестиваля, выступление камерного хора I Vocalisti (Концертный зал).
Фестиваль пройдет
c 12 февраля, 19:00 по 18 февраля, 21:00
Место проведения:
Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34
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