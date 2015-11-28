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Побывай на реконструкции операции "Магистраль"

30 лет назад в горах Афганистана завершилась операция "Магистраль". Российскому зрителю она известна по фильму "9 Рота" - бой за высоту 3234 был частью этой операции.

В память о подвиге наших солдат на территории парка раскинется масштабная выставка, посвященная Афганской войне. Зрители увидят советский военно-полевой лагерь, афганский кишлак, смогут прокатиться на БТР-80 и БРДМ-2, а также пострелять холостыми патронами из различного оружия.

Помимо этого, в программе значатся выступления всадников и экскурсии для школьников и молодежи. Но самым запоминающимся событием фестиваля станет масштабная реконструкция боя с афганцами, в которой задействуют сотни реконструкторов и десятки единиц боевой техники.
Фестиваль пройдет
c 17 февраля, 11:00 по 18 февраля, 20:00
Место проведения:
Парк 300-летия Петербурга, Приморский проспект, 74
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Фестиваль
Добавил kazarlyga
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