Побывай на реконструкции операции "Магистраль"

30 лет назад в горах Афганистана завершилась операция "Магистраль". Российскому зрителю она известна по фильму "9 Рота" - бой за высоту 3234 был частью этой операции.



В память о подвиге наших солдат на территории парка раскинется масштабная выставка, посвященная Афганской войне. Зрители увидят советский военно-полевой лагерь, афганский кишлак, смогут прокатиться на БТР-80 и БРДМ-2, а также пострелять холостыми патронами из различного оружия.



Помимо этого, в программе значатся выступления всадников и экскурсии для школьников и молодежи. Но самым запоминающимся событием фестиваля станет масштабная реконструкция боя с афганцами, в которой задействуют сотни реконструкторов и десятки единиц боевой техники.