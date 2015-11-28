28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
15 января Экскурсия
18 января Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Побывай на реконструкции операции "Магистраль"
30 лет назад в горах Афганистана завершилась операция "Магистраль". Российскому зрителю она известна по фильму "9 Рота" - бой за высоту 3234 был частью этой операции.
В память о подвиге наших солдат на территории парка раскинется масштабная выставка, посвященная Афганской войне. Зрители увидят советский военно-полевой лагерь, афганский кишлак, смогут прокатиться на БТР-80 и БРДМ-2, а также пострелять холостыми патронами из различного оружия.
Помимо этого, в программе значатся выступления всадников и экскурсии для школьников и молодежи. Но самым запоминающимся событием фестиваля станет масштабная реконструкция боя с афганцами, в которой задействуют сотни реконструкторов и десятки единиц боевой техники.
В память о подвиге наших солдат на территории парка раскинется масштабная выставка, посвященная Афганской войне. Зрители увидят советский военно-полевой лагерь, афганский кишлак, смогут прокатиться на БТР-80 и БРДМ-2, а также пострелять холостыми патронами из различного оружия.
Помимо этого, в программе значатся выступления всадников и экскурсии для школьников и молодежи. Но самым запоминающимся событием фестиваля станет масштабная реконструкция боя с афганцами, в которой задействуют сотни реконструкторов и десятки единиц боевой техники.
Фестиваль пройдет
c 17 февраля, 11:00 по 18 февраля, 20:00
Место проведения:
Парк 300-летия Петербурга, Приморский проспект, 74
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