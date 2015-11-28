Посети бесплатно "Зимний вечер света" в Царском Селе

Красочный фестиваль света пройдет на территории музея-заповедника уже в пятый раз. Полюбоваться представлением можно будет совершенно бесплатно.



В этом году площадкой для праздника станет парадный плац Екатерининского дворца. На фасаде здания изобразят исторические сюжеты с помощью лазерных лучей и 3D-мэппинга.



Также посетители увидят огненное шоу и выступление артистов, которые исполнят танцы эпохи барокко и рококо. В конце праздника устроят фейерверк.