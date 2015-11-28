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Посети бесплатно "Зимний вечер света" в Царском Селе

Красочный фестиваль света пройдет на территории музея-заповедника уже в пятый раз. Полюбоваться представлением можно будет совершенно бесплатно.

В этом году площадкой для праздника станет парадный плац Екатерининского дворца. На фасаде здания изобразят исторические сюжеты с помощью лазерных лучей и 3D-мэппинга.

Также посетители увидят огненное шоу и выступление артистов, которые исполнят танцы эпохи барокко и рококо. В конце праздника устроят фейерверк.
Фестиваль пройдет
24 февраля, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
Парадный плац Екатерининского дворца, город Пушкин, Садовая улица, 7
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Добавил kazarlyga
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