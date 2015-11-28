28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
15 января Экскурсия
18 января Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Посети бесплатно "Зимний вечер света" в Царском Селе
Красочный фестиваль света пройдет на территории музея-заповедника уже в пятый раз. Полюбоваться представлением можно будет совершенно бесплатно.
В этом году площадкой для праздника станет парадный плац Екатерининского дворца. На фасаде здания изобразят исторические сюжеты с помощью лазерных лучей и 3D-мэппинга.
Также посетители увидят огненное шоу и выступление артистов, которые исполнят танцы эпохи барокко и рококо. В конце праздника устроят фейерверк.
В этом году площадкой для праздника станет парадный плац Екатерининского дворца. На фасаде здания изобразят исторические сюжеты с помощью лазерных лучей и 3D-мэппинга.
Также посетители увидят огненное шоу и выступление артистов, которые исполнят танцы эпохи барокко и рококо. В конце праздника устроят фейерверк.
Фестиваль пройдет
24 февраля, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
Парадный плац Екатерининского дворца, город Пушкин, Садовая улица, 7
Я иду!
Теги
Добавить комментарий