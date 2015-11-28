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Приходи на Фестиваль грузинской культуры

Маленькая Грузия всего лишь на два дня появится на карте Петербурга. В центре ARTPLAY выступят Mgzavrebi и Нино Катамадзе с джаз-бэндом Insight, но этим фестиваль отнюдь не ограничится.

Петербуржцы смогут побывать на лекциях о культуре Грузии, полюбоваться работами художников, посмотреть современное кино и, разумеется, отведать самые разные блюда грузинской кухни, приготовленные лучшими городскими ресторанами. Кроме того, здесь же можно будет прикупить сувениры в подарок родным и друзьям.

И в субботу, и в воскресенье фестиваль будет открываться в 17:00. С 18:00 гостей ждут лекции и кинопоказы, а в 21:00 - концерты. В первый день на сцену выйдут Mgzavrebi, а во второй - Нино Катамадзе и Insight. Билеты - от 1400 рублей.
Фестиваль пройдет
c 17 февраля, 17:00 по 18 февраля, 23:00
Место проведения:
Центр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3
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Фестиваль
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