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Приходи в "Эрарту" на выставку "художника-невидимки" Лю Болина
Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне.
Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе.
В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов.
Толчком к освоению темы "исчезновения" стал разгром международного художественного лагеря Суо Джия Кан в Пекине, произведенный в 2005 году по приказу китайского правительства. В результате его уничтожения Лю Болин, наряду с десятками других художников, лишился мастерской. Это побудило его высказаться, но ситуация со свободой слова в Китае такова, что открытое выражение протеста невозможно. Тогда и появилась идея серии снимков "Спрятаться в городе".
Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.
Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе.
В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов.
Толчком к освоению темы "исчезновения" стал разгром международного художественного лагеря Суо Джия Кан в Пекине, произведенный в 2005 году по приказу китайского правительства. В результате его уничтожения Лю Болин, наряду с десятками других художников, лишился мастерской. Это побудило его высказаться, но ситуация со свободой слова в Китае такова, что открытое выражение протеста невозможно. Тогда и появилась идея серии снимков "Спрятаться в городе".
Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.
Вечеринка пройдет
c 17 февраля, 10:00 по 20 мая, 22:00
Место проведения:
Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2
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