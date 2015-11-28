Слушай хиты Майкла Джексона и Queen на духовых инструментах

Ансамбль Olympic Brass выступит в субботу в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича с программой, состоящей из известных всем с детства песен.



Музыканты исполнят самые яркие хиты легендарных Queen и короля поп-музыки Майкла Джексона: от We Are The Champions до Show Must Go On, от Black Or White до The Earth Song. За свою более чем десятилетнюю историю Olympic Brass попробовали себя в разных жанрах, играя и классический джаз, и босса-нову, и фанк, и музыку из кинофильмов.



В этот раз духовой оркестр обратился к наследию зарубежной рок- и поп-музыки. Билеты - от 500 рубл ей.