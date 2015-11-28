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5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Слушай хиты Майкла Джексона и Queen на духовых инструментах
Ансамбль Olympic Brass выступит в субботу в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича с программой, состоящей из известных всем с детства песен.
Музыканты исполнят самые яркие хиты легендарных Queen и короля поп-музыки Майкла Джексона: от We Are The Champions до Show Must Go On, от Black Or White до The Earth Song. За свою более чем десятилетнюю историю Olympic Brass попробовали себя в разных жанрах, играя и классический джаз, и босса-нову, и фанк, и музыку из кинофильмов.
В этот раз духовой оркестр обратился к наследию зарубежной рок- и поп-музыки. Билеты - от 500 рублей.
Музыканты исполнят самые яркие хиты легендарных Queen и короля поп-музыки Майкла Джексона: от We Are The Champions до Show Must Go On, от Black Or White до The Earth Song. За свою более чем десятилетнюю историю Olympic Brass попробовали себя в разных жанрах, играя и классический джаз, и босса-нову, и фанк, и музыку из кинофильмов.
В этот раз духовой оркестр обратился к наследию зарубежной рок- и поп-музыки. Билеты - от 500 рублей.
Концерт пройдет
24 февраля, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Михайловская улица, 2
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