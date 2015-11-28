26 февраля, понедельник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Топ событий
25 ноября 2017 Вечеринка
Рассматривай полотна Модильяни в Музее Фаберже
15 января Экскурсия
Любуйся чудесными цветами в Ботаническом саду
18 января Выставка
Смотри работы одного из лучших петербургских фотографов
Самое
обсуждаемое
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (64/+34)
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (17/+15)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (9/+6)
События
SunSay (6/+6)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Посети выставку фотонатюрмортов в Строгановском дворце

В филиале Русского музея представят работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта.

На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования.

С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" начиная с этого четверга.
Выставка пройдет
c 1 марта, 10:00 по 17 мая, 19:00
Место проведения:
Строгановский дворец, Невский проспект, 17
Я иду!
Теги
CITY-WEEK, city-week, бесплатно, city-week, бесплатно, куда пойти, куда сходить на неделе
Выставка
Добавил kazarlyga
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: