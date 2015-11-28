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5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Смотри отреставрированные "Ассу" и "Курьера"
Два культовых фильма о Советском Союзе 80-х годов покажут в субботу и воскресенье на большом экране.
Киносеансы состоятся в рамках проекта "Синематека Искусство кино", созданного совместно с журналом "Искусство кино". Перед показами зрителей ждут лекции главного редактора журнала Антона Долина.
Блок "Юность/80-е" посвящен перестроечному кино. В субботу в 21:00 состоится показ фильма Карена Шахназарова "Курьер", а в воскресенье в 20:30 зрители увидят "Ассу" Сергея Соловьева.
Киносеансы состоятся в рамках проекта "Синематека Искусство кино", созданного совместно с журналом "Искусство кино". Перед показами зрителей ждут лекции главного редактора журнала Антона Долина.
Блок "Юность/80-е" посвящен перестроечному кино. В субботу в 21:00 состоится показ фильма Карена Шахназарова "Курьер", а в воскресенье в 20:30 зрители увидят "Ассу" Сергея Соловьева.
Кино пройдет
c 10 марта, 21:00 по 11 марта, 22:00
Место проведения:
Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12
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