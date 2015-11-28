Смотри отреставрированные "Ассу" и "Курьера"

Два культовых фильма о Советском Союзе 80-х годов покажут в субботу и воскресенье на большом экране.



Киносеансы состоятся в рамках проекта "Синематека Искусство кино", созданного совместно с журналом "Искусство кино". Перед показами зрителей ждут лекции главного редактора журнала Антона Долина.



Блок "Юность/80-е" посвящен перестроечному кино. В субботу в 21:00 состоится показ фильма Карена Шахназарова "Курьер", а в воскресенье в 20:30 зрители увидят "Ассу" Сергея Соловьева.