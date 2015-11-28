28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
18 января Выставка
17 февраля Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Пробуй еду из фильмов на фестивале "Кинокухня"
На один день в пространстве "Ткачи" откроются ресторанчики с меню, состоящим из лакомств, которыми себя баловали персонажи любимых сериалов и фильмов.
Здесь можно будет хлебнуть сливочного пива, как герои "Гарри Поттера", подкрепиться спагетти с мясным соусом, как персонажи "Крестного отца", проглотить обожаемый Гомером Симпсоном пончик или отведать любимое Сансой Старк лимонное пирожное - но не только! Еда из самых разных фильмов, от "Ивана Васильевича" до мультфильмов Хаяо Миядзаки будет ждать одновременно гурманов и киноманов.
Кроме того, посетители послушают лекции о коллаборации еды и кинематографа, научатся готовить сложные блюда из фильмов на мастер-классах и приобрести изделия ручной работы на ярмарке.
Здесь можно будет хлебнуть сливочного пива, как герои "Гарри Поттера", подкрепиться спагетти с мясным соусом, как персонажи "Крестного отца", проглотить обожаемый Гомером Симпсоном пончик или отведать любимое Сансой Старк лимонное пирожное - но не только! Еда из самых разных фильмов, от "Ивана Васильевича" до мультфильмов Хаяо Миядзаки будет ждать одновременно гурманов и киноманов.
Кроме того, посетители послушают лекции о коллаборации еды и кинематографа, научатся готовить сложные блюда из фильмов на мастер-классах и приобрести изделия ручной работы на ярмарке.
Фестиваль пройдет
17 марта, с 12:00 до 21:00
Место проведения:
Креативное пространство "Ткачи", набережная Обводного канала, 60
Я иду!
Теги
Добавить комментарий