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Пробуй еду из фильмов на фестивале "Кинокухня"

На один день в пространстве "Ткачи" откроются ресторанчики с меню, состоящим из лакомств, которыми себя баловали персонажи любимых сериалов и фильмов.

Здесь можно будет хлебнуть сливочного пива, как герои "Гарри Поттера", подкрепиться спагетти с мясным соусом, как персонажи "Крестного отца", проглотить обожаемый Гомером Симпсоном пончик или отведать любимое Сансой Старк лимонное пирожное - но не только! Еда из самых разных фильмов, от "Ивана Васильевича" до мультфильмов Хаяо Миядзаки будет ждать одновременно гурманов и киноманов.

Кроме того, посетители послушают лекции о коллаборации еды и кинематографа, научатся готовить сложные блюда из фильмов на мастер-классах и приобрести изделия ручной работы на ярмарке.
Фестиваль пройдет
17 марта, с 12:00 до 21:00
Место проведения:
Креативное пространство "Ткачи", набережная Обводного канала, 60
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Добавил kazarlyga
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