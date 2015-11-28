Пробуй еду из фильмов на фестивале "Кинокухня"

На один день в пространстве "Ткачи" откроются ресторанчики с меню, состоящим из лакомств, которыми себя баловали персонажи любимых сериалов и фильмов.



Здесь можно будет хлебнуть сливочного пива, как герои "Гарри Поттера", подкрепиться спагетти с мясным соусом, как персонажи "Крестного отца", проглотить обожаемый Гомером Симпсоном пончик или отведать любимое Сансой Старк лимонное пирожное - но не только! Еда из самых разных фильмов, от "Ивана Васильевича" до мультфильмов Хаяо Миядзаки будет ждать одновременно гурманов и киноманов.



Кроме того, посетители послушают лекции о коллаборации еды и кинематографа, научатся готовить сложные блюда из фильмов на мастер-классах и приобрести изделия ручной работы на ярмарке.