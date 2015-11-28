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Разглядывай железнодорожные модели на выставке

XXVI международная выставка "Железнодорожная модель" будет работать всю последнюю неделю марта.

О своем участии заявили моделисты из Германии, Латвии, Украины, Финляндии, Чехии, а также из различных регионов России. Вниманию гостей предложат сотни копий поездов и вокзалов, созданных руками как опытных, так и начинающих моделистов.

Впервые здесь можно будет увидеть не только статичные модели, но и движущиеся - а заодно и самим принять участие в соревнованиях миниатюрных составов. Вход: взрослые - 300 рублей, студенты очной формы обучения, школьники, пенсионеры и инвалиды - 150 рублей, дети до 7 лет - 50 рублей.
Вечеринка пройдет
c 24 марта, 10:00 по 1 апреля, 18:00
Место проведения:
Центральный музей железнодорожного транспорта, Садовая улица, 50
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Вечеринка
Добавил kazarlyga
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