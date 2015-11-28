Разглядывай железнодорожные модели на выставке

XXVI международная выставка "Железнодорожная модель" будет работать всю последнюю неделю марта.



О своем участии заявили моделисты из Германии, Латвии, Украины, Финляндии, Чехии, а также из различных регионов России. Вниманию гостей предложат сотни копий поездов и вокзалов, созданных руками как опытных, так и начинающих моделистов.



Впервые здесь можно будет увидеть не только статичные модели, но и движущиеся - а заодно и самим принять участие в соревнованиях миниатюрных составов. Вход: взрослые - 300 рублей, студенты очной формы обучения, школьники, пенсионеры и инвалиды - 150 рублей, дети до 7 лет - 50 рублей.