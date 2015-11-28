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Слушай произведения Малера и Шостаковича в Манеже
ЦВЗ "Манеж" совместно с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга запускают серию концертов "Великая и ужасная музыка XX века".
Главным отличием этих концертов станет особая, неформальная обстановка. Гостей будут ждать не ровные ряды кресел, а мягкие пуфики на полу. Удобно расположившись на подушках, зрители смогут отвлечься от сиюминутного и сосредоточиться на главном - а именно, музыке.
На первом концерте прозвучат "Песнь о земле" Густава Малера и "Ноктюрн для скрипки с оркестром" Дмитрия Шостаковича. Вход - 600 рублей.
Главным отличием этих концертов станет особая, неформальная обстановка. Гостей будут ждать не ровные ряды кресел, а мягкие пуфики на полу. Удобно расположившись на подушках, зрители смогут отвлечься от сиюминутного и сосредоточиться на главном - а именно, музыке.
На первом концерте прозвучат "Песнь о земле" Густава Малера и "Ноктюрн для скрипки с оркестром" Дмитрия Шостаковича. Вход - 600 рублей.
Концерт пройдет
28 марта, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
ЦВЗ "Манеж", Исаакиевская площадь, 1
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