Слушай произведения Малера и Шостаковича в Манеже

ЦВЗ "Манеж" совместно с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга запускают серию концертов "Великая и ужасная музыка XX века".



Главным отличием этих концертов станет особая, неформальная обстановка. Гостей будут ждать не ровные ряды кресел, а мягкие пуфики на полу. Удобно расположившись на подушках, зрители смогут отвлечься от сиюминутного и сосредоточиться на главном - а именно, музыке.



На первом концерте прозвучат "Песнь о земле" Густава Малера и "Ноктюрн для скрипки с оркестром" Дмитрия Шостаковича. Вход - 600 рублей.