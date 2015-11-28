28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
18 января Выставка
17 февраля Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Приходи на джазовый фестиваль
Фестиваль "Петербургский джаз - в массы" состоится в эту субботу в клубе "Гештальт".
Организатором события выступает фронтмен Billy’s Band Билли Новик - и он же будет ведущим музыкального вечера. Настроен он вполне решительно: "Джаз за более чем столетнюю историю своего существования стал интернациональным искусством. Так же как барокко и ар-нуво. Пора представить его широким массам!"
Именно с этой целью ненадолго соберутся под одной крышей лучшие джазовые исполнители Северной столицы (которая, кстати, в этом году стала еще и мировой столицей джаза). Перед публикой выступят "Петербургский джазовый актив", "Джаз классик трио", "Рабочий и колхозница", Ольга Абдуллина, Maria Majazz и Мария Семенова, а также другие музыканты. Вместе и по отдельности они устроят настоящий джазовый праздник, полный импровизаций, сюрпризов и общения со зрителями. Вход - свободный.
Организатором события выступает фронтмен Billy’s Band Билли Новик - и он же будет ведущим музыкального вечера. Настроен он вполне решительно: "Джаз за более чем столетнюю историю своего существования стал интернациональным искусством. Так же как барокко и ар-нуво. Пора представить его широким массам!"
Именно с этой целью ненадолго соберутся под одной крышей лучшие джазовые исполнители Северной столицы (которая, кстати, в этом году стала еще и мировой столицей джаза). Перед публикой выступят "Петербургский джазовый актив", "Джаз классик трио", "Рабочий и колхозница", Ольга Абдуллина, Maria Majazz и Мария Семенова, а также другие музыканты. Вместе и по отдельности они устроят настоящий джазовый праздник, полный импровизаций, сюрпризов и общения со зрителями. Вход - свободный.
Фестиваль пройдет
24 марта, с 15:00 до 21:00
Место проведения:
Клуб "Гештальт", Конюшенная площадь, 2
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