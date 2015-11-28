29 марта, четверг
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Топ событий
18 января Выставка
Смотри работы одного из лучших петербургских фотографов
17 февраля Вечеринка
Приходи в "Эрарту" на выставку "художника-невидимки" Лю Болина
1 марта Выставка
Посети выставку фотонатюрмортов в Строгановском дворце
Самое
обсуждаемое
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (65/+35)
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (17/+15)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (9/+6)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
События
SunSay (6/+6)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Приходи на фестиваль "Северная лира"

Международный фестиваль арфы пройдет Мариинском театре во второй раз. Гостей ждут выступления петербургских музыкантов, а также арфистов из Сербии, Эстонии и США.

На концертах прозвучат английские и эстонские народные песни, средневековые мелодии, музыка из "Пиратов Карибского моря", сочинения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Георга Фридриха Генделя, Мориса Равеля и других композиторов.

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы Милены Станисич, Лилианы Несторовской и Марии Луизы Райян. Посетить их приглашают учащихся и педагогов музыкальных учебных заведений. Вход на мастер-классы бесплатный, однако количество слушателей ограничено.

Открытие и закрытие фестиваля состоится в Концертном зале, прочие мероприятия пройдут на Новой сцене театра. Билеты - от 300 рублей.

Программа фестиваля:

2 апреля, 19:00 - Открытие II Международного фестиваля арфы "Северная лира"
3 апреля, 12:00 - Мастер-класс Милены Станисич
3 апреля, 19:30 - "Музыка - это море"
4 апреля, 12:00 - Мастер-класс Лилианы Несторовской
4 апреля, 19:30 - Посвящение Ксении Эрдели
5 апреля, 19:00 - Закрытие II Международного фестиваля арфы "Северная лира"
6 апреля, 12:30 - Открытый мастер-класс Марии Луизы Райян
Фестиваль пройдет
c 2 апреля, 19:00 по 6 апреля, 14:00
Место проведения:
Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34
Я иду!
Теги
CITY-WEEK, city-week, бесплатно, city-week, бесплатно, куда пойти, куда сходить на неделе
Фестиваль
Добавил kazarlyga
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: