Приходи на фестиваль "Северная лира"

Международный фестиваль арфы пройдет Мариинском театре во второй раз. Гостей ждут выступления петербургских музыкантов, а также арфистов из Сербии, Эстонии и США.



На концертах прозвучат английские и эстонские народные песни, средневековые мелодии, музыка из "Пиратов Карибского моря", сочинения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Георга Фридриха Генделя, Мориса Равеля и других композиторов.



Кроме того, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы Милены Станисич, Лилианы Несторовской и Марии Луизы Райян. Посетить их приглашают учащихся и педагогов музыкальных учебных заведений. Вход на мастер-классы бесплатный, однако количество слушателей ограничено.



Открытие и закрытие фестиваля состоится в Концертном зале, прочие мероприятия пройдут на Новой сцене театра. Билеты - от 300 рублей.



Программа фестиваля:



2 апреля, 19:00 - Открытие II Международного фестиваля арфы "Северная лира"

3 апреля, 12:00 - Мастер-класс Милены Станисич

3 апреля, 19:30 - "Музыка - это море"

4 апреля, 12:00 - Мастер-класс Лилианы Несторовской

4 апреля, 19:30 - Посвящение Ксении Эрдели

5 апреля, 19:00 - Закрытие II Международного фестиваля арфы "Северная лира"

6 апреля, 12:30 - Открытый мастер-класс Марии Луизы Райян