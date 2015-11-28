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Приходи на фестиваль "Северная лира"
Международный фестиваль арфы пройдет Мариинском театре во второй раз. Гостей ждут выступления петербургских музыкантов, а также арфистов из Сербии, Эстонии и США.
На концертах прозвучат английские и эстонские народные песни, средневековые мелодии, музыка из "Пиратов Карибского моря", сочинения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Георга Фридриха Генделя, Мориса Равеля и других композиторов.
Кроме того, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы Милены Станисич, Лилианы Несторовской и Марии Луизы Райян. Посетить их приглашают учащихся и педагогов музыкальных учебных заведений. Вход на мастер-классы бесплатный, однако количество слушателей ограничено.
Открытие и закрытие фестиваля состоится в Концертном зале, прочие мероприятия пройдут на Новой сцене театра. Билеты - от 300 рублей.
Программа фестиваля:
2 апреля, 19:00 - Открытие II Международного фестиваля арфы "Северная лира"
3 апреля, 12:00 - Мастер-класс Милены Станисич
3 апреля, 19:30 - "Музыка - это море"
4 апреля, 12:00 - Мастер-класс Лилианы Несторовской
4 апреля, 19:30 - Посвящение Ксении Эрдели
5 апреля, 19:00 - Закрытие II Международного фестиваля арфы "Северная лира"
6 апреля, 12:30 - Открытый мастер-класс Марии Луизы Райян
На концертах прозвучат английские и эстонские народные песни, средневековые мелодии, музыка из "Пиратов Карибского моря", сочинения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Георга Фридриха Генделя, Мориса Равеля и других композиторов.
Кроме того, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы Милены Станисич, Лилианы Несторовской и Марии Луизы Райян. Посетить их приглашают учащихся и педагогов музыкальных учебных заведений. Вход на мастер-классы бесплатный, однако количество слушателей ограничено.
Открытие и закрытие фестиваля состоится в Концертном зале, прочие мероприятия пройдут на Новой сцене театра. Билеты - от 300 рублей.
Программа фестиваля:
2 апреля, 19:00 - Открытие II Международного фестиваля арфы "Северная лира"
3 апреля, 12:00 - Мастер-класс Милены Станисич
3 апреля, 19:30 - "Музыка - это море"
4 апреля, 12:00 - Мастер-класс Лилианы Несторовской
4 апреля, 19:30 - Посвящение Ксении Эрдели
5 апреля, 19:00 - Закрытие II Международного фестиваля арфы "Северная лира"
6 апреля, 12:30 - Открытый мастер-класс Марии Луизы Райян
Фестиваль пройдет
c 2 апреля, 19:00 по 6 апреля, 14:00
Место проведения:
Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34
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