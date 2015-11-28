Приходи на благотворительные концерты в Александринский театр

Фонд AdVita отметит свое 16-летие четырьмя концертами на Новой сцене Александринки. На фестивале "Один день из жизни..." прозвучат мелодии разных лет в исполнении камерного оркестра "Дивертисмент" при участии артистов петербургских театров и Светланы Сургановой.



На первом концерте прозвучит музыка Василия Соловьева-Седого - автора "Города над вольной Невой", "Подмосковных вечеров" и "Пора в путь-дорогу". Исполнение песен будет сопровождаться показом отрывков из хроник и фильмов на экране, а представлять песни будет внук композитора - Василий Соловьев-Седой-младший. Начало - в 14:00.



Второй концерт посвятят детской музыке и детским стихам второй половины XX века. Актеры БДТ Карина Разумовская и Руслан Барабанов прочитают стихи Олега Григорьева, а музыканты исполнят сюиты Ромуальда Гринблата и Андрея Петрова. Время начала - 15:45.



После этого, в 17:40, начнется третья часть фестиваля. Гостей ждет Concerto Grosso № 1 Альфреда Шнитке и отрывок из "Бесов" Федора Достоевского - его прочтут актеры Ольга Белинская и Сергей Волков.



Наконец, на четвертом, завершающем фестиваль, концерте выступят Светлана Сурганова и Полина Толстун, которые прочтут отрывки из "Поэмы без героя" Анны Ахматовой. Также публика услышит "Концерт для скрипки, фортепиано и струнного оркестра" композитора Бориса Тищенко. Начало - в 19:20.



Билеты - от 800 рублей. Следует отметить, что все артисты будут выступать бесплатно, по зову сердца. Также бесплатно предоставит площадку для фестиваля Александринский театр. Благодаря этому, все собранные с концертов деньги пойдут на доброе дело - на помощь подопечным фонда AdVita, больным онкологическими заболеваниями.