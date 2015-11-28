Слушай классику на студенческом фестивале

V Открытый фестиваль «Студенческая неделя классической музыки» продлится целую неделю — со вторника по вторник на площадках СПбГУ, СПГХПА имени А. Л. Штиглица, РГПУ имени А. И. Герцена и ЦВЗ «Манеж».



Гостей фестиваля ждет серия концертов симфонического оркестра «Таврический», но не только. О своем участии заявили Хор студентов СПбГУ, Академический хор имени А. И. Крылова СПбГТИ (ТУ), молодежный хор СПГХПА имени А. Л. Штиглица, камерный хор Alma Mater Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, а вместе с ними — известные солисты.



Торжественное открытие состоится 10 апреля в 19:00 в Манеже, где прозвучит кантата С. Прокофьева «Александр Невский», в качестве видеоряда к которой используют знаменитую кинокартину С. Эйзенштейна. Местом проведения следующего концерта станет РГПУ имени А. И. Герцена, где 12 апреля в 17:00 оркестр «Таврический» исполнит произведения П. Чайковского, К. Сен-Санса и Д. Шостаковича. В пятницу, 13 апреля фестиваль перенесется в СПбГУ, где с 19:00 будут звучать «Времена года» А. Пьяццоллы и «Месса в Буэнос-Айресе» М. Палмери.



Завершится же фестиваль концертом в 18:00 17 апреля: в Академии имени А. Л. Штиглица оркестр «Таврический» совместно с Молодежным хором СПГХПА исполнит произведения П. Чайковского, Д. Шостаковича и С. Рахманинова. Вход на мероприятия при наличии студенческого билета — бесплатный.