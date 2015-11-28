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Подивись скульптурным книгам

В Михайловском замке покажут скульптуры в виде книг.

Сама по себе книга — предмет вполне утилитарный: нас больше интересует ее содержимое, нежели форма. Однако новая выставка в Михайловском замке предлагает посмотреть на книгу по-иному.

Проект «Книга скульптора» — это более 60 работ современных художников и скульпторов, которые создали книги из самых разных материалов — от бронзы до фарфора, от керамики до дерева. Среди авторов работ — М. Копылков, А. Каплан, В. Соскиев и другие. Кроме того, на выставке можно будет увидеть два проекта памятника И. Бродскому работы В. Цивина. Вход — от 200 рублей.
Выставка пройдет
c 12 апреля, 16:00 по 18 июня, 20:00
Место проведения:
Михайловский замок, Садовая улица, 2
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Добавил kazarlyga
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