28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
17 февраля Вечеринка
1 марта Выставка
5 апреля Вечеринка
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Приходи на Фестиваль Кореи в «Ткачи»
Всего на два дня — 21 и 22 апреля — небольшой уголок Кореи появится на Обводном канале. Фестиваль «Korea. Show. Room» позволит поближе познакомиться с культурой этой страны, а заодно весело провести время.
Мероприятие займет сразу две площадки «Ткачей» — это позволит вести познавательную и развлекательную программы одновременно. Гостей ждут показы корейских фильмов, лекции об этой стране, аутентичная еда от лучших корейских ресторанов Петербурга и выступление корейского DJ.
Помимо этого, гостей ждет ярмарка с косметикой и сувенирами. Здесь же будет находиться профессиональный стилист, который поможет с подбором стильных нарядов. Вход на один день — 150 рублей, на два — 200 рублей.
Мероприятие займет сразу две площадки «Ткачей» — это позволит вести познавательную и развлекательную программы одновременно. Гостей ждут показы корейских фильмов, лекции об этой стране, аутентичная еда от лучших корейских ресторанов Петербурга и выступление корейского DJ.
Помимо этого, гостей ждет ярмарка с косметикой и сувенирами. Здесь же будет находиться профессиональный стилист, который поможет с подбором стильных нарядов. Вход на один день — 150 рублей, на два — 200 рублей.
Фестиваль пройдет
c 21 апреля, 12:00 по 22 апреля, 19:00
Место проведения:
Креативное пространство «Ткачи», набережная Обводного канала, 60
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