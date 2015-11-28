Приходи на Фестиваль Кореи в «Ткачи»

Всего на два дня — 21 и 22 апреля — небольшой уголок Кореи появится на Обводном канале. Фестиваль «Korea. Show. Room» позволит поближе познакомиться с культурой этой страны, а заодно весело провести время.



Мероприятие займет сразу две площадки «Ткачей» — это позволит вести познавательную и развлекательную программы одновременно. Гостей ждут показы корейских фильмов, лекции об этой стране, аутентичная еда от лучших корейских ресторанов Петербурга и выступление корейского DJ.



Помимо этого, гостей ждет ярмарка с косметикой и сувенирами. Здесь же будет находиться профессиональный стилист, который поможет с подбором стильных нарядов. Вход на один день — 150 рублей, на два — 200 рублей.