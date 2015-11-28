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Узнай об Александре Невском на выставке в Петропавловской крепости

Экспозиция, посвященная знаменитому князю, открылась в Комендантском доме.

Посетителей ждут артефакты времен Александра Ярославовича — боевые топоры, мечи, кольчуги, булавы, наконечники копий и другие образцы вооружения.

О защите новгородских и псковских земель от рыцарей Ливонского ордена расскажут копии миниатюр XVI века, а вместе с ними — карты и схемы битв. Также на выставке можно будет увидеть святцы и служебные минеи XVII-XVIII веков, свидетельствующие о распространении культа Святого Александра Невского в те времена, а заодно и иконы с его изображением.

Не стоит забывать и о символической роли князя-защитника русских земель. Портреты кавалеров Ордена Святого Александра Невского, написанные в XVIII веке, а также Знак Ордена Александра Невского, учрежденный в Великую отечественную войну, также стали частью экспозиции.
Выставка проходит
c Сегодня, 10:00 по 3 июня, 18:00
Место проведения:
Комендантский дом, Петропавловская крепость
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Добавил kazarlyga
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