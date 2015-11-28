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Приходи на концерт All In Orchestra

All In Orchestra выступят в Анненкирхе в последнюю пятницу апреля.

Экспериментальный проект All In Orchestra появился на свет в 2015 году как результат объединения электронных музыкантов и выпускников консерватории. Их творчество — результат смешения неоклассики с современной электроникой, их композиции воскрешают в памяти музыку великих Portishead и Bonobo. All In Orchestra одинаково удачно миксуют этнику с техно, поливокс с флейтой и струнными, а каждое свое выступление превращают в незабываемое аудиовизуальное шоу.

27 апреля музыканты представят свой новый альбом Etudes в стенах Анненкирхе. В течение вечера прозвучат как вышедшие ранее композиции, так и неизданные вещи — а также треки с нового альбома. Дополнят выступление масштабные световые инсталляции и видеомэппинг, которые оживят опаленные пожаром стены старой лютеранской церкви. Билеты — 800 рублей.
Концерт пройдет
27 апреля, с 20:00 до 21:30
Место проведения:
Анненкирхе, Кирочная улица, 8
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Концерт
Добавил kazarlyga
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