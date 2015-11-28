Посети вечеринку OFF: Fabrika

Вторая в этом году вечеринка OFF от Roots United займет пять локаций на территории бывшего завода. Концепция мероприятия вдохновлена индустриальным ландшафтом, равно как и революционным пафосом авангардистов, прославлявших новый мир и новый класс-гегемон - пролетариат. За оформление площадок отвечает арт-коллектив Volna, взявшие за основу узнаваемые образы искусства столетней давности.



Входная зона - Foye - творчески воспроизводит фойе советской фабрики. Декоративные конструкции, размещенные на площадке, одновременно служат местами отдыха посетителей. Отсюда гости попадают в Angar by Finlandia - самое большое пространство вечеринки, под потолком которого разместится центральная световая инсталляция. Что именно нам приготовили, пока неизвестно: организаторы предпочитают не раскрывать все карты заранее. Зато известно, что именно здесь (уже под утро) состоится выступление американки Veronica Vasicka, а в течение всей ночи для желающих будут работать чилл-зона и бар Finlandia mystical garden.



Третья локация станет воплощением грез о космосе, где планеты будут двигаться вокруг центра звездной системы - сцены, на которую высадится целый зарубежный десант. Впрочем, подобное оформление вполне естественно, ведь зона готовится совместно с голландской интернет-станцией Intergalactic FM, отмечающей в этом году свое десятилетие.



Четвертая площадка, созданная в результате коллаборации Roots United и платформы Ballantine's True Music, посвящена свободным музыкальным экспериментам и поддержке начинающих музыкантов. Здесь обоснуется поп-ап студия звукозаписи, где профессиональные продюсеры будут играть совместно со всеми желающими на терменвоксах и модульных синтезаторах. И наконец, пятой тематической зоной станет Bar By Roots United с экспериментальным световым шоу арт-группы Volna и сетами резидентов Roots United - Hoopa, Shutta, Eostra и Modul Werk. Вход - 1500 рублей.