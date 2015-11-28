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Приходи на дневной фестиваль DAY OFF в Порт «Севкабель»
В Порту «Севкабель» состоится дневной музыкальный фестиваль. Масштабный ивент DAY OFF подготовят петербуржцы Roots United совместно с Dekmantel — международным фестивальным брендом, специализирующимся как раз на дневных мероприятиях.
Фестиваль начнется в 16:00, а закончится ровно в полночь. За это время на двух сценах выступят четыре британских и голландских артиста, а также резиденты Roots United. Помимо музыкальной компоненты, гостей ждут фудкорты, спортивные споты и места для отдыха.
В рамках совместного проекта формации Roots United и глобальной музыкальной платформы Ballantine’s True Music на DAY OFF будет создана специальная поп-ап звукозаписывающая студия True Music Jam, оборудованная всем необходимым для творческой импровизации. Здесь талантливые начинающие музыканты примут участие в джем-сессиях под руководством профессионалов индустрии. Отправить заявку на участие может любой желающий. Стоимость билетов — 1000 рублей.
Фестиваль начнется в 16:00, а закончится ровно в полночь. За это время на двух сценах выступят четыре британских и голландских артиста, а также резиденты Roots United. Помимо музыкальной компоненты, гостей ждут фудкорты, спортивные споты и места для отдыха.
В рамках совместного проекта формации Roots United и глобальной музыкальной платформы Ballantine’s True Music на DAY OFF будет создана специальная поп-ап звукозаписывающая студия True Music Jam, оборудованная всем необходимым для творческой импровизации. Здесь талантливые начинающие музыканты примут участие в джем-сессиях под руководством профессионалов индустрии. Отправить заявку на участие может любой желающий. Стоимость билетов — 1000 рублей.
Вечеринка пройдет
c 11 июня, 16:00 по 12 июня, 00:00
Место проведения:
Порт «Севкабель», Кожевенная линия, 40
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