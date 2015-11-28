Present Perfect Festival переезжает в «Порт Севкабель»

В этом году фестиваль сменил локацию с индустриальной окраины города на новое пространство у впадения Невы в Финский залив, на три дня заняв территорию «Порта Севкабель».



27 июля, в первый день фестиваля здесь состоится концерт-открытие с участием американцев Roy Ayers и Larry Heard — он продлится с 19:00 до 23:00. Кроме того, всю ночь в трех клубах города (Stackendchneider, Blank и «Танцплощадка») состоятся pre-party фестиваля — играть будут с полуночи до самого утра.



Основные события развернутся в «Порту Севкабель» 28 июля с 19:00 и до самого утра следующего дня. Здесь организуют пять сцен, на которых выступят в общей сложности 50 музыкантов из разных стран мира. На главной сцене фестиваля будут представлены масштабные кинетические объекты, благодаря которым оформление пространства будет меняться в момент. Здесь последовательно выступят Flaty, Hessle Audio, Aux 88, Ellen Allien, Nocow, Blawan и Nina Kraviz.



Происходящее на другой сцене — Boiler Room Stage — будет транслироваться в прямом эфире для многотысячной аудитории. Главным элементом оформления сцены станут лазерные линейки, которые будут рисовать геометрические фигуры над гостями фестиваля. В течение шести часов здесь выступят Ron Morelli, Broken English Club, Galaxian, Rephlex, DMX Krew, Imatran Voima, DJ 1985, Eostra. Сеты Anastasia Kristensen и Object будут последними и пройдут в формате off-stream.



Оформление Yard Stage будет проникнуто отсылками к берлинским сквотам и вечеринкам на заднем дворе, полным уюта и непринужденности. Музыка здесь будет соответствующая, полностью свободная от стилевых жанров.



Garden Stage будет выглядеть как увитый лианами зеленый сад. Среди растений будет раздаваться хаус-музыка от русских, американских и европейских диджеев. Эта сцена, к тому же, станет самой долгоиграющей: музыка здесь будет играть до самого утра. И наконец, последней сценой станет Red Stage, вдохновленная эстетикой 60-х (кстати, выступать здесь будут исключительно отечественные исполнители).



На главной площади фестиваля расположится фудкорт, виниловый маркет и рампа для соревнования скейтеров Goodfellaz. Параллельно на набережной с видом на залив сосредоточатся три зоны для отдыха от фестивального размаха, а в отдельном зале разместится световая инсталляция от художников VOLNA под названием «Ротор».



В третий день состоится afterparty: с 17:00 до поздней ночи гости и участники будут прощаться с завершающимся фестивалем до следующего лета.