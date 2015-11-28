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Выставка Бэнкси приезжает в Петербург
68 работ известного (и при этом анонимного) уличного художника покажут петербуржцам в Манеже Конюшенного ведомства уже в ближайшую пятницу. Справедливости ради стоит отметить, что оригинальными являются только 27 из общего числа — все остальные экспонаты (числом 41) относятся к тиражным работам.
Помимо работ Бэнкси, на выставке установят мультимедийную инсталляцию, посвященную личности художника, а также 50 фотографий его граффити, сделанных на улицах Лондона.
Экспонаты для выставки были предоставлены частными коллекционерами со всего мира. Перед этим работы Бэнкси три месяца выставлялись в Москве, где посмотреть на них пришли более 300 тысяч человек.
Помимо работ Бэнкси, на выставке установят мультимедийную инсталляцию, посвященную личности художника, а также 50 фотографий его граффити, сделанных на улицах Лондона.
Экспонаты для выставки были предоставлены частными коллекционерами со всего мира. Перед этим работы Бэнкси три месяца выставлялись в Москве, где посмотреть на них пришли более 300 тысяч человек.
Выставка пройдет
c 14 сентября, 11:00 по 5 ноября, 21:00
Место проведения:
Манеж Конюшенного ведомства, Конюшенная площадь, 1
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