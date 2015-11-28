Выставка Бэнкси приезжает в Петербург

68 работ известного (и при этом анонимного) уличного художника покажут петербуржцам в Манеже Конюшенного ведомства уже в ближайшую пятницу. Справедливости ради стоит отметить, что оригинальными являются только 27 из общего числа — все остальные экспонаты (числом 41) относятся к тиражным работам.



Помимо работ Бэнкси, на выставке установят мультимедийную инсталляцию, посвященную личности художника, а также 50 фотографий его граффити, сделанных на улицах Лондона.



Экспонаты для выставки были предоставлены частными коллекционерами со всего мира. Перед этим работы Бэнкси три месяца выставлялись в Москве, где посмотреть на них пришли более 300 тысяч человек.