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Ледовое шоу «Щелкунчик-2» покажут детям
В новогодние каникулы петербургских детей ждет увлекательное представление — ледовое шоу «Щелкунчик-2» по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана на музыку Петра Ильича Чайковского. На арену под звуки симфонического оркестра выйдут звезды фигурного катания Евгений Плющенко и Аделина Сотникова. Кроме того, одну из главных ролей шоу исполнит Юлия Липницкая, а Александр Плющенко продемонстрирует специальные номера.
Зрителей ждут музыкальные эксперименты и интерактивные номера на льду, а 3D-эффекты и красочные декорации никого не оставят равнодушным. Также организаторы подготовили сюрпризы для публики — так, например, одними из участников представления станут сами музыканты. Они будут передвигаться по льду на самоходных фурках, а также помогать главным героям сражаться с крысиным войском и спасать Рождественскую звезду. Билеты — от 650 рублей.
Зрителей ждут музыкальные эксперименты и интерактивные номера на льду, а 3D-эффекты и красочные декорации никого не оставят равнодушным. Также организаторы подготовили сюрпризы для публики — так, например, одними из участников представления станут сами музыканты. Они будут передвигаться по льду на самоходных фурках, а также помогать главным героям сражаться с крысиным войском и спасать Рождественскую звезду. Билеты — от 650 рублей.
Спектакль пройдет
c 2 января 2019, 14:00 по 8 января 2019, 16:00
Место проведения:
Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1
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