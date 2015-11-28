Волк и Заяц порадуют детей новогодним представлением

Новогоднее шоу «Ну, погоди! Поймай звезду» покажут маленьким петербуржцам на близящихся зимних каникулах. Попасть на первые представления будет можно уже 30 декабря.



Главными героями квест-шоу станут знакомые всем Волк и Заяц. Неразлучная парочка устроит представление, участниками которого станут и сами зрители. Гостей мероприятия ждут загадки и головоломки, а вместе с ними и масштабное театрализованное представление. В результате в происходящее действо будут втянуты все присутствующие, но главное — каждый сможет окунуться в атмосферу любимого мультика и повлиять на развитие сюжета!



По сюжету, Снегурочка с друзьями отправляются на фабрику Деда Мороза за новой серией «Ну, погоди!», но из-за оплошности герои мультфильма попадают в реальный мир. Помочь им вернуться смогут только зрители.



Шоу «Ну, погоди! Поймай звезду» собрало в прошлом году 240 тысяч зрителей и стало самым посещаемым в Москве. В Петербурге его поставят в комплексе «М-1 Арена», чей зрительный зал отличается отличной акустикой и обзором. Благодаря этому ни одна деталь не ускользнет от глаз публики. Билеты — от 800 рублей.