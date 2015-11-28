Вечеринка NIGHT'N'DAY от Roots United и Blank

Ночная программа откроется 1 мая с 23:00 и будет включать в себя выступление большого состава исполнителей. В эту ночь рамках NIGHT'N'DAY состоится премьера Ballantine's True Music.Ballantine's True Music Radio представляет из себя поп-ап студию, оформленную в формате музыкальной гостиной с компактным танцполом и баром.На второй день гостей ожидает открытие летней террасы с новыми декорациями, фуд-кортом и барами. Начало ожидается в 16:00 и продлиться до самого вечера после перехода на внутренний танцпол. Всего в течение двух дней выступят семь зарубежных хедлайнеров: Ancient Methods (DE), Phase Fatale (US), Delta Funktionen (NL), Bradley Zero (UK), OTHR (GE), Bufiman (DE) и Oskar Offermann (DE).Билеты можно приобрести