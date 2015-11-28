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Вечеринка NIGHT'N'DAY от Roots United и Blank
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Вечеринка NIGHT'N'DAY от Roots United и Blank

1 и 2 мая в Петербурге на Арсенальной набережной, дом 1 состоится вечеринка NIGHT'N'DAY от Roots United и Blank. Событие разделено на два самостоятельных ивента: дневной и ночной.

Ночная программа откроется 1 мая с 23:00 и будет включать в себя выступление большого состава исполнителей. В эту ночь рамках NIGHT'N'DAY состоится премьера Ballantine's True Music.
Ballantine's True Music Radio представляет из себя поп-ап студию, оформленную в формате музыкальной гостиной с компактным танцполом и баром.

На второй день гостей ожидает открытие летней террасы с новыми декорациями, фуд-кортом и барами. Начало ожидается в 16:00 и продлиться до самого вечера после перехода на внутренний танцпол. Всего в течение двух дней выступят семь зарубежных хедлайнеров: Ancient Methods (DE), Phase Fatale (US), Delta Funktionen (NL), Bradley Zero (UK), OTHR (GE), Bufiman (DE) и Oskar Offermann (DE).

Билеты можно приобрести на официальном сайте мероприятия.
Вечеринка пройдет
c 1 мая, 23:00 по 3 мая, 06:00
Место проведения:
Клуб Blank, Арсенальная набережная, 1
Я иду!
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Вечеринка
Добавил kazarlyga
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